Пентагон рассказал об операции по захвату Мадуро

Глава объединённого комитета начальников штабов США Дэн Кейн заявил, что операция в Венесуэле готовилась несколько месяцев.

Об этом он сообщил на пресс-конференции.

«Эта операция… стала кульминацией многомесячного планирования и подготовки», — сказал генерал Кейн. Он добавил, что удар был нанесён «скрытно, точно и в самые тёмные часы» 2 января.

Ранее президент Дональд Трамп заявил о захвате лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и его вывозе из страны. Власти Венесуэлы не знают местонахождения президента, потребовали доказательств, что он жив, и намерены созвать заседание СБ ООН.

МИД России назвал действия США «неприемлемым посягательством на суверенитет».