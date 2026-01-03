Трамп пригрозил руководству Венесуэлы повторением судьбы Мадуро

Президент США Дональд Трамп заявил, что политическое и военное руководство Венесуэлы рискует повторить участь президента страны Николаса Мадуро, если не "будет справедливым" к собственному народу.

"Все политические и военные деятели в Венесуэле должны понять следующее: то, что случилось с Мадуро, может случиться и с ними. И это обязательно произойдет с ними, если они не будут справедливыми по отношению к своему собственному народу", - заявил Трамп на пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

По словам главы Белого дома, вооруженные силы США продолжат и дальше находиться вблизи Венесуэлы до завершения демократического "перехода власти". Трамп также сообщил, что Вашингтон допускает возможность проведения дополнительных военных операций до полного удовлетворения своих требований.