Трамп: То, что произошло с Мадуро, может произойти с кем угодно

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что произошедшее с главой Венесуэлы Николасом Мадуро, которого американские военные захватили и вывезли из республики, может произойти с кем угодно. Операцию по захвату президента Венесуэлы американский лидер прокомментировал в субботу, 3 января, в рамках пресс-конференции во Флориде.

При этом глава Белого дома заявил, что у Вашингтона «остаются все военные варианты» до тех пор, пока США не будет удовлетворять ситуация, которая сложится в Венесуэле.

— Мы не можем рисковать и позволить кому-то другому прийти и просто продолжить с того места, где он остановился. Поэтому мы принимаем это решение прямо сейчас, — сказал он в эфире американского ТВ.

Трамп призвал помнить о «доктрине Монро» и не ставить под сомнение лидерство США в западном полушарии. Американский президент заявил, что действия Штатов против Венесуэлы служат предупреждением для всех, кто может угрожать суверенитету страны.

Также Трамп заявил, что его страна возьмет на себя управление Венесуэлой после захвата президента республики. Мадуро и его супруга Силия Флорес, как выразился Трамп, «предстанут перед американским правосудием». Глава Белого дома обвинил президента и первую леди Венесуэлы в «наркотерроризме» против граждан США.

По словам Трампа, Мадуро сначала вывезли вертолетом, а затем посадили на американский корабль. В Нью-Йорке пройдет судебное заседание по делу, возбужденному в отношении президента. Причем в США Мадуро могут казнить, поскольку за ряд вменяемых президенту Венесуэлы преступлений американское законодательство позволяет назначить смертную казнь в качестве высшей меры наказания.