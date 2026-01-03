Трамп сообщил, что операция по свержению Мадуро называлась "Полуночный молот"
Операция американских военных, в результате которой им удалось захватить президента Венесуэлы Николаса Мадуро, носила название "Полуночный молот".
Такое заявление сделал глава США Дональд Трамп.
Президент США отметил, что американским военным удалось захватить венесуэльского лидера на рассвете. Он также добавил, что в ходе операции не потеряли ни одного своего солдата. Кроме того, по его словам, армия Венесуэлы не оказала какого-либо сопротивления.
Ранее Вашингтон начал военную операцию против Венесуэлы. По словам Трампа, президент Мадуро был захвачен и вывезен из страны.