Трамп сообщил, что операция по свержению Мадуро называлась "Полуночный молот"

Операция американских военных, в результате которой им удалось захватить президента Венесуэлы Николаса Мадуро, носила название "Полуночный молот".

© Российская Газета

Такое заявление сделал глава США Дональд Трамп.

"Операция "Полуночный молот" прошла идеально", - заявил Трамп во время пресс-конференции.

Президент США отметил, что американским военным удалось захватить венесуэльского лидера на рассвете. Он также добавил, что в ходе операции не потеряли ни одного своего солдата. Кроме того, по его словам, армия Венесуэлы не оказала какого-либо сопротивления.

Ранее Вашингтон начал военную операцию против Венесуэлы. По словам Трампа, президент Мадуро был захвачен и вывезен из страны.