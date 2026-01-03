Трамп обвинил Мадуро и его жену в «наркотерроризме» против США

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес обвиняются в «наркотерроризме» против американских граждан.

Трансляция его выступления ведется на сайте Белого дома.

«Мадуро и Флорес обвиняются судом южного округа Нью-Йорка за кампанию по <...> наркотерризму против США», — заявил он.

До этого генеральный прокурор США Памела Бонди сообщила, что супругам было предъявлено обвинение по статье о наркотерроризме. По ее словам, в ближайшее время им предстоит столкнуться со всей строгостью американского правосудия.

Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб заявил, что правительство Соединенных Штатов будет нести ответственность за все, что случится с президентом страны Николасом Мадуро и его женой.

При этом телеканалу Sky News со ссылкой на источник в венесуэльской оппозиции писал, что захват Мадуро был «согласованным уходом». Другие подробности и возможные мотивы источник не привел.

«Газета.Ru» ведет хронику событий.