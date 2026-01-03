На улицах Венесуэлы начали собираться протестующие против США

Жители Венесуэлы начали выходить на улицы с протестом против агрессии США.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на венесуэльский телеканал Telesur.

"Венесуэльский народ мобилизуется в знак протеста против агрессии США и в поддержку президента Николаса Мадуро", - приводит агентство сообщение телеканала, отмечая, что Telesur также выкладывает видео с людьми, скандирующими на улицах лозунги в поддержку Мадуро.

3 января президент США сообщил о нанесении американскими военными масштабных ударов по Венесуэле. Он также заявил, что президент республики Николас Мадуро и его жена были захвачены спецназом США.

Трамп объявил о намерении управлять Венесуэлой

Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил о военной агрессии со стороны США. В стране введен режим чрезвычайного положения.