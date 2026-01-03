Трамп объявил о намерении управлять Венесуэлой

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США возьмут на себя руководство над Венесуэлой. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Трампа, США будут руководить Венесуэлой на время переходного периода в стране, чтобы обеспечить «безопасный и разумный» переход власти. Как долго будет держаться переходный период, он не уточнил.

«Мы собираемся управлять страной до тех пор, пока не сможем обеспечить безопасный, надлежащий и разумный переход власти. Мы не хотим участвовать в ситуации, когда кто-то другой вмешается и в итоге столкнется с той же проблемой», — заявил Трамп.

Трамп объявил о завершении власти Мадуро в Венесуэле

Напомним, что 3 января США атаковали столицу Венесуэлы Каракас, после чего бойцы элитного американского подразделения Delta Force провели захват президента страны Николаса Мадуро.