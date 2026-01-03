Стало известно, где приземлится американский самолет с Мадуро на борту

Военный самолет, на котором должен находиться президент Венесуэлы Николас Мадуро, должен приземлиться в субботу в международном аэропорту Стюарт в штате Нью-Йорк. Об этом сообщила журналистка телеканала CBS Дженнифер Джейкобс на своей странице в соцсети X.

Другие подробности корреспондент не привела.

До этого стало известно, что лидер Венесуэлы и его супруга в настоящее время находятся на корабле, куда их доставили военные США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что при подготовке операции по захвату Мадуро американская сторона построила полный аналог дома венесуэльского лидера.

Трамп опубликовал фото захваченного Мадуро на корабле ВМС США

Другие подробности об операции глава Белого дома обещал раскрыть во время пресс-конференции, которая должна была начаться в 19:00 мск. По последним данным, в Каракасе были атакованы как минимум 11 военных и гражданских объектов, среди них военные базы, аэропорты, здание парламента страны, а также мавзолей Уго Чавеса.