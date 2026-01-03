Трамп опубликовал фото захваченного Мадуро на корабле ВМС США

Президент США Дональд Трамп показал фото захваченного венесуэльского лидера Николаса Мадуро на корабле Военно-морских сил (ВМС) США USS Iwo Jima. Фото он опубликовал на странице в соцсети Truth Social.

На фото Мадуро одет в серый спортивный костюм, большие наушники и очки с черными линзами. В руке политик сжимает бутылку воды.

Ранее Трамп объявил, что венесуэльский лидер Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны. Он подчеркнул, что США нанесли успешный удар по Венесуэле, операция была проведена совместно с американскими правоохранительными органами.