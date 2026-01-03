Киев рассматривает сценарий одновременного проведения выборов и референдума

В Киеве официально заговорили о сроках перезагрузки власти и утверждении условий мира через всенародное голосование. Глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия сделал сенсационное заявление: парламент рассматривает сценарий проведения выборов и референдума в едином пакете.

Голосование должно состояться в предельно сжатые сроки — в течение трех месяцев после остановки боевых действий.

«Отсчет 90 дней возможен только после согласованного драфта и при условии прекращения огня. Если этого не произойдет, дальнейшие шаги придется пересматривать... Обсуждали общие вопросы — в частности, возможно ли одновременно провести выборы и референдум в пределах 90 дней», — цитирует политика издание "Новости. LIVE".

Законопроект о послевоенных выборах должен быть готов уже к концу февраля 2026 года. При этом ключевым камнем преткновения остаются «гарантии безопасности» — без уверенности в том, что конфликт не повторится, обсуждение других тем в правящей фракции считают бессмысленным.

Зеленский отчитался о встрече с «коалицией желающих»

Заявление о референдуме звучит на фоне резкой активизации переговоров. Ранее украинский начальник Генштаба Андрей Гнатов подтвердил согласование с США военного документа о поддержке ВСУ после наступления мира.