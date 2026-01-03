Трамп смотрел захват Мадуро в прямом эфире

Президент США Дональд Трамп заявил, что смотрел за захватом Николаса Мадуро в прямом эфире. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.

По словам Трампа, он следил за захватом президента Венесуэлы из своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. При этом он добавил, что для него это было «как телешоу».

«Я смотрел это, прямо как телевизионное шоу», — заявил он.

Мадуро и его жена были захвачены 3 января силами элитного американского подразделения Delta Force. В момент захвата они находились в столице Венесуэлы Каракасе.