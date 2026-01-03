В Берлине около 50 тыс. домохозяйств остались без электричества

Около 50 тыс. домохозяйств и 2 тыс. торговых точек остались без электричества в Берлине из-за возгорания подвесного кабельного моста, не исключен поджог. Об этом сообщила в соцсети X полиция Берлина.

По ее данным, свидетель проинформировал правоохранительные органы о возгорании кабелей в районе Лихтерфельде примерно в 06:45 (08:45 мск). Пожарные потушили огонь, но в ряде районов города нарушено энергоснабжение.

"Наша уголовная полиция находится на месте и ведет расследование по подозрению в поджоге", - отметили в правоохранительных органах.

Когда будут устранены последствия возгорания, пока неизвестно. Оператор Stromnetz Berlin проводит соответствующие работы, однако не исключает, что многие потребители останутся без электричества до 8 января.

Помимо энергоснабжения нарушена работа мобильной связи.