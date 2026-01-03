Трамп: Войска США построили точную копию дома Мадуро при подготовке к захвату

Американские войска построили точную копию дома президента Венесуэлы Николаса Мадуро при подготовке к захвату.

Об этом рассказал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

— Ни у кого нет такого оборудования, как у нас. Я имею в виду, что все было продумано до мелочей. Они все практиковали. На самом деле они построили дом, который был идентичен тому, в который они вошли, со всеми сейфами, сталью повсюду и лестницами, — рассказал глава Белого дома.

После ударов США по Венесуэле, которые Вашингтон оправдывает борьбой с наркотрафиком, Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News заявил, что Мексикой также «управляют картели». В СМИ уже сделали выводы о том, что так Трамп дал понять, что вслед за Венесуэлой он может заняться и Мексикой.

3 января в столице Венесуэлы Каракасе произошла серия взрывов. После этого СМИ сообщили, что американские войска атаковали военные объекты в стране. «Вечерняя Москва» рассказала о причинах вторжения армии США в Венесуэлу, количестве ударов по объектам в Каракасе, захвате президента страны Николаса Мадуро, а также о реакции Венесуэлы и других государств, включая Россию, на произошедшее.