Стали известны подробности об операции по вывозу Мадуро из Венесуэлы

Лидер США Дональд Трамп одобрил проведение операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро более недели назад, до Рождества, отмечаемого по григорианскому календарю 25 декабря. Об этом сообщила со ссылкой на источники телекомпания NBC.

По ее информации, "Трамп одобрил операцию американских военных и правоохранителей в Венесуэле более недели назад".

Трамп высказался о местонахождении Мадуро и его супруги