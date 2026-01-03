Китай прокомментировал захват Мадуро американскими силами

МИД КНР прокомментировал захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро американскими военными. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно заявлению китайского МИД, Пекин решительно осуждает действия США в отношении Венесуэлы. Удары по Каракасу и захват Мадуро в Китае назвали «вопиющим применением силы».

«Китай глубоко потрясен и решительно осуждает вопиющее применение силы США против суверенного государства и их действия против президента», — заявили в МИД Китая.

3 января в Каракасе произошло несколько взрывов, после чего в небе над городом заметили авиацию США. Позже бойцы элитного американского подразделения Delta Force провели захват Мадуро и его жены.