Генпрокурор США опубликовала обвинительное заключение по делу Мадуро

Генпрокурор США Пэм Бонди опубликовала обвинительное заключение по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес.

Документ она разместила на странице в соцсети X.

«На протяжении более 25 лет лидеры Венесуэлы злоупотребляли своим общественным доверием и коррумпировали некогда законные институты, чтобы ввозить тонны кокаина в Соединенные Штаты», — говорится в документе.

Отмечается, что Мадуро находился «в авангарде этой коррупции» и в сговоре со своими сообщниками использовал незаконно полученные полномочия для транспортировки наркотиков в США.

Стали известны подробности об операции по вывозу Мадуро из Венесуэлы

Ранее в Южном округе Нью-Йорка Мадуро и его супруге предъявили обвинения в сговоре с целью наркотерроризма, сговоре с целью ввоза кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств а также в сговоре с целью владения таким оружием и устройствами для использования против США.