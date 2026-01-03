Военная операция США в Венесуэле - это еще одно доказательство разрушения мирового порядка, который установился после Второй мировой войны.

Такое мнение выразил в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

"Американская военная операция в Венесуэле является дальнейшим доказательством разрушения мирового порядка, сложившегося после Второй мировой войны, - написал Фицо. - Международное право не действует, военная сила используется без мандата СБ ООН и каждый, кто большой и сильный, для достижения собственных интересов делает все, что хочет".

Премьер Словакии "решительно отверг" действия, ведущие к разрушению мирового порядка.