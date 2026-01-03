Зеленский отчитался о встрече с «коалицией желающих»

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел новую встречу с представителями стран-партнеров по вопросам гарантий безопасности и будущего восстановления Украины.

По его словам, к обсуждению подключились советники по нацбезопасности государств-партнеров, а также представители США, европейских стран, Канады, Евросоюза и НАТО.

«Первые итоги сегодняшней работы с советниками по национальной безопасности государств-партнеров. Мы также общаемся с американской стороной, европейскими партнерами, Канадой, ЕС и НАТО. Спасибо всем за поддержку. Мы ведем обсуждение по трем ключевым направлениям: гарантии безопасности, восстановление и базовая основа для реального мира», — написал Зеленский в своем telegram-канале.

Он заявил, что результаты этих усилий должны обеспечить мир на многие десятилетия. По его словам, взгляды Украины полностью совпадают с позицией ее ключевых партнеров. Зеленский добавил, что сейчас готовятся встречи в Европе и США, которые пройдут на следующей неделе.

Ранее президент России Владимир Путин в программе «Итоги года» заявил, что Москва готова завершить конфликт на Украине мирным путем. По его словам, теперь все зависит от позиции другой стороны. Российский лидер также подчеркнул, что Россия по-прежнему готова заключить мир только при выполнении ранее озвученных условий: вывод украинских войск из Донбасса и Новороссии, официальный отказ Украины от вступления в НАТО, закрепление ее нейтрального и безъядерного статуса, а также отмена всех западных санкций, передает деловое издание «Взгляд».