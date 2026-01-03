Трамп высказался о поставках нефти из Венесуэлы в КНР

Американский лидер Дональд Трамп не ожидает каких-либо проблем в отношениях между США и Китаем после операции Вашингтона против Каракаса, поскольку поставки нефти в КНР из Боливарианской Республики будут продолжены. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

На вопрос о возможных трудностях между Вашингтоном и Пекином глава американской администрации ответил: "Я ничего об этом не знаю, но у меня очень хорошие отношения с председателем [КНР] Си [Цзиньпином], и проблемы не будет. Они будут получать нефть".