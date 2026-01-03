Принудительную эвакуацию начали в 40 населенных пунктах Днепропетровской области

Украинский вице-премьер — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба заявил о принудительной эвакуации людей в 40 населённых пунктах Днепропетровской области Украины.

«Принято решение о принудительной эвакуации более 3 тыс. детей вместе с родителями из 40 прифронтовых населённых пунктов Днепропетровской области. Всего эвакуируют 2 тыс. 463 ребёнка», — указал он в Telegram.

По его словам, принудительную эвакуацию также проводят в четырёх оккупированных ВСУ населённых пунктах Запорожской области.

21 декабря глава военной администрации Сумской области Олег Григоров сообщил, что часть жителей Краснопольского района, расположенного у границы с Россией, эвакуированы.