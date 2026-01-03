В МИД Франции заявили о противоречии операции США международному праву

Вторжение США в Венесуэлу и захват президента страны Николаса Мадуро противоречат международному праву и могут иметь тяжёлые последствия для глобальной безопасности.

С таким заявлением выступил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Военная операция, приведшая к захвату Николаса Мадуро, противоречит принципу неиспользования силы, лежащему в основе международного права», — отметил глава французского МИД.

Он также подчеркнул недопустимость внешнего давления на суверенные государства.

«Франция напоминает, что никакое устойчивое политическое решение не может быть навязано извне и что суверенные народы сами определяют своё будущее», — написал Барро.

Ранее Министерство иностранных дел Китая решительно осудило удары США по Венесуэле и захват её лидера.

До этого Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что операция американских военных против Венесуэлы представляет собой опасный прецедент.