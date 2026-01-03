Вэнс ответил на критику операции по захвату Мадуро

Вице-президент США Джей Ди Вэнс ответил критикам, называющих похищение Николаса Мадуро незаконным актом.

© Московский Комсомолец

По его словам, американское «правосудие» работает без границ и не признает дипломатического иммунитета.

«И ещё одно важное замечание для всех, кто говорит, что это было "незаконно": против Мадуро в Соединенных Штатах выдвинуто несколько обвинений в наркотерроризме. Нельзя избежать правосудия за торговлю наркотиками в Соединенных Штатах только потому, что ты живешь во дворце в Каракасе», — написал политик в соцсети X.

Более того, Вэнс предельно откровенно обозначил экономическую причину вторжения, поставив ресурсы в один ряд с борьбой против наркотиков.

«Президент предлагал множество путей отхода, но на протяжении всего этого процесса выражался очень ясно: наркотрафик должен прекратиться, а украденная нефть должна быть возвращена Соединенным Штатам. Мадуро — самый свежий пример человека, узнавшего, что президент Трамп делает то, что говорит», — резюмировал вице-президент, похвалив спецназ за «впечатляющую операцию».

Медведев прокомментировал атаку США на Венесуэлу

Заявление второго лица в американской иерархии прозвучало на фоне признаний Дональда Трампа, который сравнил штурм резиденции Мадуро с захватывающим телешоу. В то же время международная реакция остается острой. Ранее Китай резко осудил нападение на Венесуэлу.