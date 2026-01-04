Запад потерян, и единственным выходом остается многополярность. Таким образом атаку США на Венесуэлу прокомментировал в соцсети X немецкий бизнесмен, создатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный под псевдонимом Ким Дотком.

Соединенные Штаты представляют преступный режим, высказался Шмитц. По его мнению, США спровоцировали боевые действия на Украине, и при этом проиграли «прокси-войну против России». Предприниматель также обвинил Штаты в том, что они «сменили режим» в Венесуэле из-за ее запасов нефти.

Глава Пентагона ответил на вопрос о будущем Венесуэлы

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США контролируют будущее Венесуэлы после проведения операции по захвату президента страны Николаса Мадуро. Он подчеркнул, что теперь Вашингтон устанавливает условия управления Венесулой.