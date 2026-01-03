Стало известно, когда Мадуро может предстать перед судом в США

В СМИ появилась информация о том, когда президент Венесуэлы Николас Мадуро может предстать перед судом в США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на News Nation.

Согласно информации источника, Мадуро и его супруга могут предстать перед судом уже 5 января. При этом издание утверждает, что судить их будут в Нью-Йорке.

«Мадуро и его жена могут предстать перед судом уже в понедельник, однако точное время пока не определено», — сообщает издание.

Напомним, что Мадуро и его жена были захвачены силами элитного американского подразделения Delta Force 3 января в столице Венесуэлы Каракасе.