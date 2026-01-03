Трамп рассказал о потерях США в ходе операции в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News сообщил об отсутствии безвозвратных потерь среди личного состава при операции в Венесуэле.

По словам главы Белого дома, у американских сил есть лишь несколько раненых.

До этого сенатор США Линдси Грэм допустил новые удары по территории Венесуэлы. По словам политика, он созвонился с президентом США незадолго до проведения операции. Грэм уточнил, что она планировалась последние несколько недель.

3 января Вооруженные силы США нанесли по столице Венесуэлы и военным объектам в окрестностях Каракаса серию ударов. Дональд Трамп заявил о захвате лидера южноамериканской республики Николаса Мадуро. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок объяснил действия американской армии, проанализировал ошибки властей Венесуэлы и дал прогноз на дальнейшее развитие вооруженного конфликта.