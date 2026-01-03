СМИ: в захвате Мадуро принимали участие агенты ФБР

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) принимали участие в операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает телеканал CNN.

Согласно информации издания, агенты ФБР состояли в составе особого отряда, который провел захват Мадуро.

«Группа агентов ФБР входила в состав сил специального назначения США, которые проводили операцию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро», — сообщает издание.

Напомним, что Мадуро вместе с женой был захвачен 3 января в столице Венесуэлы Каракасе. Изначально в городе произошли взрывы, после чего в небе заметили авиацию США. Позже бойцы элитного подразделения Delta Force провели захват.