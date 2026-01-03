«Сделать то же с Зеленским»: на Западе высказались о РФ после действий США

Журналист из Великобритании и обозреватель газеты Financial Times Гидеон Рахман раскритиковал США за захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом он написал в соцсети X.

По словам Рахмана, действия США являются проявлением двойных стандартов. Он объяснил, что теперь Белый дом не сможет выступить против подобных действий со стороны других стран.

«Если Китай начнет специальную операцию по захвату президента Тайваня или Россия попытается сделать то же самое с Владимиром Зеленским, что именно мы должны сказать? Вы не можете этого делать, поскольку это незаконно?», — заявил он.

3 января в столице Венесуэлы Каракасе произошли взрывы, а в небе заметили авиацию США. Позже бойцы элитного американского подразделения Delta Force провели захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены.