Стало известно о грозящих Мадуро пожизненных сроках

Президенту Венесуэлы Николасу Мадуро грозит до четырех пожизненных сроков по каждому из пунктов предъявленных в США обвинений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

По данным агентства, в марте 2020 года Мадуро и его предполагаемых подельников обвинили по четырем пунктам — участие в заговоре, связанном с наркотеррористической деятельностью, контрабандой кокаина в США, использование и хранение пулеметов и взрывных устройств в рамках наркотеррористической деятельности, и участие в заговоре с целью применения и хранения указанных оружий и устройств.

Ранее сообщалось, что президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его супруге Силии Флорес предъявлены обвинения в Южном округе Нью-Йорка.