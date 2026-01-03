Бразилия отреагировала на удары США по Венесуэле

Бомбардировки США территории Венесуэлы и захват президента страны — это переход всех границ допустимого.

Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, передает РИА Новости.

«Бомбардировка венесуэльской территории и захват ее президента — это преодоление черты допустимого», — сказал он.

По его словам, действия США напоминают худшие моменты вмешательства в политику Латинской Америки.

Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил, что американские силы нанесли удар по Венесуэле 3 января. Он также заявил, что лидер страны Николас Мадуро вместе со своей супругой был захвачен и вывезен из Венесуэлы бойцами спецподразделения «Дельта». Подробности об операции глава Белого дома обещал раскрыть во время пресс-конференции, которая состоится в 19:00 мск. По последним данным, в Каракасе были атакованы как минимум 11 военных и гражданских объектов, среди них военные базы, аэропорты, здание парламента страны, а также мавзолей Уго Чавеса. «Газета.Ru» ведет хронику событий.