Сын Мадуро обвинил США в попытке захватить природные ресурсы Венесуэлы

Николас Мадуро Герра, сын венесуэльского президента и действующий депутат Национальной ассамблеи страны, выпустил официальное коммюнике, в котором призвал общественные и политические силы к мобилизации.

Он также заявил, что целью военной агрессии США является попытка захвата природных ресурсов страны.

"Венесуэла отвергает и осуждает перед международным сообществом крайне серьезную военную агрессию, совершенную правительством Соединенных Штатов против территории и народа Венесуэлы. Такая агрессия угрожает международному миру и стабильности и подвергает жизни миллионов людей серьезной опасности", - говорится в тексте заявления.

Депутат назвал действия Вашингтона попыткой возвращения к колониальным практикам с целью уничтожения республиканской формы правления и принудительной смены политического режима.