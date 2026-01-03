Стармер высказался об участии Британии в операции в Венесуэле

Британия якобы непричастна операции на территории Венесуэлы, которую проводили Соединенные Штаты Америки, сообщил британский премьер Кир Стармер.

Британия не была вовлечена в американскую операцию по свержению президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сказал Стармер в эфире Би-би-си, передает ТАСС.

Также он сообщил, что планирует обсудить ситуацию в Венесуэле с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и с союзниками. По его словам, сначала он хочет установить все факты, после чего проведет консультации с зарубежными коллегами.

В завершение премьер отметил, что придерживается принципа соблюдения международного права и придерживается этой позиции при оценке любых внешнеполитических ситуаций.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены. По данным прессы, венесуэльского лидера пленили бойцы спецназа США «Дельта».

Раскрыто, как готовили похищение Мадуро

Генпрокурор США Пэм Бонди заявила, что Мадуро и его супруге предъявлены обвинения в «наркотерроризме».