Появились подробности операции ЦРУ и спецназа США по похищению Мадуро
Президент США Дональд Трамп одобрил операцию по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро несколько дней назад. За Мадуро следили агенты ЦРУ, сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источник, «знакомый с вопросом».
Источник рассказал, что Трамп несколько дней назад «дал зелёный свет» на захват Мадуро. В итоге сегодня эту «миссию» выполнил армейский спецназ Delta Force.
Местонахождение венесуэльского лидера отслеживалось ЦРУ, которому Трамп несколько месяцев назад разрешил секретные операции в Боливарианской Республике.
«Мадуро был арестован для суда в Соединённых Штатах», — сообщил источник.
Пока неясно, где сейчас находятся Мадуро и его супруга.
Стала известна преемница Мадуро
Между тем, согласно Конституции Венесуэлы, возглавить страну должна вице-президент Делси Родригес. Она уже потребовала от США представить доказательства того, что Мадуро жив.
Аналитики CNN отмечают, что в любом случае процесс над Мадуро вызовет серьезные вопросы, поскольку речь идет о «похищении действующего президента из его столицы глубокой ночью».
«Мадуро является главой государства, чья нация является жертвой различных текущих политических целей США. Что бы ни говорилось в обвинениях, это всегда будет рассматриваться как политическое дело», — пишет сайт CNN.