Президент США Дональд Трамп одобрил операцию по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро несколько дней назад. За Мадуро следили агенты ЦРУ, сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источник, «знакомый с вопросом».

Источник рассказал, что Трамп несколько дней назад «дал зелёный свет» на захват Мадуро. В итоге сегодня эту «миссию» выполнил армейский спецназ Delta Force.

Местонахождение венесуэльского лидера отслеживалось ЦРУ, которому Трамп несколько месяцев назад разрешил секретные операции в Боливарианской Республике.

«Мадуро был арестован для суда в Соединённых Штатах», — сообщил источник.

Пока неясно, где сейчас находятся Мадуро и его супруга.

Стала известна преемница Мадуро

Между тем, согласно Конституции Венесуэлы, возглавить страну должна вице-президент Делси Родригес. Она уже потребовала от США представить доказательства того, что Мадуро жив.

Аналитики CNN отмечают, что в любом случае процесс над Мадуро вызовет серьезные вопросы, поскольку речь идет о «похищении действующего президента из его столицы глубокой ночью».