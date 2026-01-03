Мадуро и его жене предъявили обвинения

Президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его супруге Силии Флорес предъявлены обвинения, их будут судить в США. Об этом сообщила генеральный прокурор США Пэм Бонди в соцсети X.

Бонди уточнила, что Мадуро и Флорес обвиняются в сговоре с целью наркотерроризма, сговоре с целью ввоза кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств, а также в сговоре против США с целью хранения пулеметов и взрывных устройств.