Охота ЦРУ: раскрыто, как готовили похищение Мадуро

Президент США Дональд Трамп лично санкционировал спецоперацию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро еще несколько дней назад. Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на свои информированные источники, финальному штурму предшествовала глубоко законспирированная работа американской разведки, которая велась внутри Венесуэлы.

«Президент Дональд Трамп дал зеленый свет на захват Николаса Мадуро несколько дней назад, и миссия была выполнена отрядом "Дельта" сухопутных войск... Его местонахождение отслеживало ЦРУ, которому Трамп дал разрешение на тайную деятельность внутри Венесуэлы несколько месяцев назад. Мадуро был арестован, чтобы предстать перед судом в Соединенных Штатах», — передает репортер телеканала.

Несмотря на подтверждение ареста, точное местонахождение плененного политика пока неизвестно. Источник утверждает, что главная цель похищения — показательный судебный процесс на территории США.

Ранее Трамп публично назвал ночную атаку «блестящей операцией», а госсекретарь Марко Рубио подтвердил, что Вашингтон считает Мадуро не президентом, а главой наркокартеля. МИД России уже потребовал от США немедленных объяснений, назвав насильственный вывоз главы государства «неприемлемым посягательством на суверенитет».