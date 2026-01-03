Стала известна преемница Мадуро

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес должна возглавить страну после захвата президента Николаса Мадуро. Об этом сообщают американские издания. В свою очередь венесуэльские СМИ пишут, что Родригес уже вышла на связь с журналистами, заявила о гибели мирных венесуэльцев и заняла четкую антиамериканскую позицию.

Если президент Венесуэлы Николас Мадуро действительно захвачен американскими военными, то власть по конституции, должна перейти к вице-президенту Делси Родригес, пишет «Нью-Йорк Таймс».

В США сделали заявление о судьбе Мадуро

Журналисты добавляют, что пока неясно, как будет развиваться ситуация.

«Уолл Стрит Джорнал» отмечает, что Родригес находится в безопасности, она не пострадала во время вторжения США.

Тем временем венесуэльское издание Aporrea пишет, что Родригес уже сделала ряд антиамериканских заявлений и осудила нападение США.

«Вице-президент Республики Делси Родригес установила телефонную связь с Венесуэльским государственным телевидением, в ходе которого она осудила преступную агрессию США против страны и заявила, что не знает местонахождения президента Николаса Мадуро и первой леди Силии Флорес», — сообщает Aporrea.

Также Родригес обвинила правительство США в гибели военных и мирных жителей при ударах по Каракасу, Ла-Гуайре, Миранде и Арагуа сегодня рано утром.

Вице-президент напомнила, что Мадуро предупреждал о возможности американской агрессии «из-за отчаяния прожорливой энергетики Соединённых Штатов».