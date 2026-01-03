В ЕС впервые прокомментировали нападение США на Венесуэлу

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что провела переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. В Брюсселе «внимательно отслеживают» события в Венесуэле.

В соцсети X Каллас прокомментировала ситуацию в Боливарианской Республике.

«ЕС неоднократно заявлял, что господин Мадуро утратил легитимность, мы выступали за мирный транзит власти. При любых обстоятельствах необходимо соблюдать принципы международного права и Устава ООН», — написала глава дипломатии Евросоюза.

Она призвала стороны к сдержанности и заявила, что главным приоритетом является безопасность граждан стран ЕС в Венесуэле.

Ранее в МИД ФРГ заявили об обеспокоенности из-за событий в Латинской Америке.