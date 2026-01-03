Лукашенко жестко высказался об ударах США по Венесуэле

Президент Белоруссии Александр Лукашенко категорически осуждает акт агрессии США против Венесуэлы. Об этом заявила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт, передает ТАСС.

«Президент Беларуси категорически осуждает акт американской агрессии против Венесуэлы. Про последствия Александр Лукашенко говорил совсем недавно в интервью как раз американским журналистам», — отметила представитель белорусского лидера.

Эйсмонт добавила, что Лукашенко ранее говорил американским представителям, что гипотетический конфликт США и Венесуэлы может закончиться «вторым Вьетнамом».

3 января Вооруженные силы США нанесли авиаудары по объектам в столице Венесуэлы и по всей стране. Впоследствии с заявлением выступил президент США Дональд Трамп. По его словам, лидер Венесуэлы Николас Мадуро вместе с первой леди Силией Флорес захвачены. Об их дальнейшей судьбе неизвестно. Предполагается, что хозяин Белого дома выступит со специальным заявлением 3 января в 19:00 по Москве.