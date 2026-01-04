Вучич сделал резонансное заявление о похищении Мадуро

Президент Сербии Александр Вучич связал похищение главы Венесуэлы Мадуро с господством «права сильного» в политике. Об этом пишет Vijesti.
Вучич: Реакция России на действия США в Венесуэле «уместная и ожидаемая»
3 января Вооруженные силы США нанесли авиаудары по объектам в столице Венесуэлы и по всей стране. Президент Николас Мадуро вместе с первой леди Силией Флорес был захвачен и вывезен из страны.
Позже стало известно, что жители Соединенных Штатов разделились в оценках вторжения американской армии в Венесуэлу.