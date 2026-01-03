Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау выступил с заявлением после предполагаемого захвата лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Ландау сказал, что Мадуро предстанет перед судом за «преступления», сообщает РИА Новости.

В соцсети Х дипломат прокомментировал утверждения президента Трампа о том, что главу Венесуэлы Мадуро и его супругу американцы захватили и вывезли из страны.

«Теперь он наконец-то предстанет перед правосудием за свои «преступления», — написал Ландау.

Сегодня вечером (по Москве) Трамп намерен публично озвучить подробности об ударах по Венесуэле и захвате Мадуро. СМИ тем временем пишут, что захват венесуэльского лидера на самом деле является «согласованным уходом».