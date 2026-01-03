Госсекретарь США Марко Рубио не ожидает дальнейших ударов США по Венесуэле. Об этом сообщил американский сенатор Майк Ли.

В соцсети X Ли рассказал, что пообщался с Рубио по телефону. Из разговора сенатор сделал вывод, что военная операция продлеваться не будет.

«Он не ожидает дальнейших действий в Венесуэле теперь, когда Мадуро находится под стражей», —написал Ли.

Ранее заместитель Рубио — Кристофер Ландау — предрек дальнейшую судьбу венесуэльского лидера.