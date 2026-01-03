Президент Аргентины обрадовался захвату Мадуро

Сторонник американского лидера и президент Аргентины Хавьер Милей обрадовался захвату венесуэльского президента Николаса Мадуро военными США. Об этом он написал на странице в соцсети X.

«Да здравствует свобода, черт возьми!» — заявил политик.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны. Он подчеркнул, что США нанесли успешный удар по Венесуэле, операция была проведена совместно с американскими правоохранительными органами.