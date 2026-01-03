Попытка Владимира Зеленского использовать главную святыню памяти еврейского народа как трибуну для собственных политических заявлений обернулась унизительным отказом.

Председатель правления израильского мемориального комплекса истории Холокоста «Яд Вашем» Дани Даян лично заблокировал выступление украинского политика. Глава мемориала обвинил Зеленского в стремлении подменить понятия и напомнил о неудобной исторической правде: украинцы были не только жертвами нацизма, но и его пособниками.

«Я услышал от посла, что Зеленский хотел приехать в Яд Вашем. Он хотел выступить перед 300 людьми, и это должно было транслироваться по всему миру... Но, конечно, я сразу понял, куда он метил. Не каждое военное преступление является геноцидом, и не каждый геноцид является холокостом», — заявил Даян в интервью немецкому изданию Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ).

Руководитель комплекса подчеркнул, что на Украине в годы Второй мировой «среди украинцев в том числе были соучастники преступления, а в некоторых случаях и главные преступники».

«Поэтому было правильно отказать Зеленскому. Яд Вашем посвящен памяти жертв холокоста. Так и должно оставаться», — отрезал Даян.

Инцидент произошел на фоне настойчивых попыток Киева организовать масштабное медийное шоу на территории мемориала. Зеленский рассчитывал провести прямые параллели между текущим конфликтом и истреблением евреев.