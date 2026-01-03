СМИ сообщили, что захват Мадуро был «согласованным»

Захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро был «согласованным уходом». Об этом британскому телеканалу Sky News рассказал источник в венесуэльской оппозиции.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американские силы нанесли удар по Венесуэле 3 января. Он также заявил, что лидер страны Николас Мадуро вместе со своей супругой был захвачен и вывезен из Венесуэлы бойцами элитного американского подразделения «Дельта». Трамп заявил, что операция в Венесуэле была хорошо спланирована, в ней было задействовано множество военных. Как позднее сообщило американская газета The New York Times, власть в Венесуэле должна перейти к вице-президенту Дельси Родригес, если сообщения о захвате Мадуро подтвердятся.

По последним данным, в Каракасе были атакованы как минимум 11 военных и гражданских объектов, среди них военные базы, аэропорты, здание парламента страны, а также мавзолей Уго Чавеса. «Газета.Ru» ведет хронику событий.