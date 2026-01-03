Трамп уклонился от вопросов по Венесуэле

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после сообщения о захвате венесуэльского лидера Николаса Мадуро отказался отвечать на конкретные вопросы и пообещал разъяснения позже.

Трамп провел короткое телефонное интервью вскоре после публикации о захвате Николаса Мадуро. Разговор состоялся около 04.30 по местному времени, всего через 10 минут после поста президента в социальных сетях об успехе спецоперации, передает ТАСС со ссылкой на New York Times.

В ходе разговора журналист поинтересовался, получал ли Трамп разрешение Конгресса на проведение масштабных действий с применением военных и правоохранительных органов.

«Мы это обсудим. У нас будет пресс-конференция», – сказал Трамп.

Продолжительность интервью составила всего 50 секунд. Трамп не стал раскрывать детали дальнейших шагов США по вопросу Венесуэлы и не объяснил, почему принял решение о рискованной миссии.

«Вы все услышите в 11.00 часов», – заявил президент.

Он назначил пресс-конференцию на 19.00 мск.

Ранее Трамп говорил о «блестяще проведенной» операции США в Венесуэле. Также он сообщал о захвате Мадуро и его жены.

