В Берне митингующие призвали наложить санкции на США из-за Венесуэлы

В швейцарском Берне состоялась демонстрация с участием 200 человек, требовавших ввести санкции против США из-за их нападения на Венесуэлу. Об этом сообщило швейцарское агентство Keystone-SDA.

По его данным, демонстранты считают президента США Дональда Трампа ответственным за террор. Отмечается, что в ходе митинга из толпы звучали требования к американцам "убраться из Латинской Америки". В самом мероприятии также приняли участие несколько организаций, включая членов партии труда Берна, местных коммунистов, а также две ассоциации - "Швейцария-Куба" и антиимпериалистического союза.

3 января Вооруженные силы США атаковали Венесуэлу. Взрывы были зафиксированы в столице страны Каракасе, а также на военной базе Форт-Тиуна. Среди других целей оказались авиабаза Ла-Карлота, станция связи Эль-Вулкан, порт Ла-Гуайра и ряд других стратегически важных объектов. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал операцию успешной, заявив о захвате американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес.