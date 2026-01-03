Трамп заявил о захвате Мадуро и его жены

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Соединенные Штаты Америки успешно нанесли крупномасштабный удар по Венесуэле и ее лидеру, президенту Николасу Мадуро, который вместе со своей супругой был схвачен и вывезен самолетом из страны», — написал американский лидер.

Он также пообещал провести пресс-конференцию позднее в субботу, 3 января.

Ранее Трамп отдал приказ о нанесении ударов по целям внутри Венесуэлы, включая военные объекты. В субботу в Каракасе произошла серия взрывов, в небе были замечены вертолеты, принадлежащие морской пехоте США.