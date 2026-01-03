Трамп анонсировал пресс-конференцию об ударах по Венесуэле

Президент США Дональд Трамп намерен провести пресс-конференцию, в ходе которой расскажет об операции США в Венесуэле. Она запланирована на 11 часов (19 мск) и пройдет в Мар-а-Лаго. Об этом проинформировал сам Трамп в социальных сетях.

Он также сообщил, что Соединенные Штаты нанесли "крупномасштабный удар по Венесуэле". По его словам, в ходе операции были захвачены президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга, их в настоящее время пытаются вывезти из страны.

"Эта операция была проведена в сотрудничестве с правоохранительными органами США. Подробности последуют", - написал Трамп.

Каракас эти заявления пока никак не прокомментировал.

Ранее сообщалось, что в результате ударов погиб министр обороны Венесуэлы Падрино Лопес. Однако затем он выступил с видеосообщением, заявив, что атаки США затронули мирных жителей, а само нападение он назвал "трусливым".

Если информация о захвате Мадуро подтвердится, власть в Венесуэле перейдет к вице-президенту Делси Родригес. По данным The Wall Street Journal, она находится в безопасности.