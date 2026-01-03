В Киев прибыли советники по вопросам нацбезопасности европейских стран

В Киев прибыли советники по вопросам национальной безопасности европейских стран. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров в своем Telegram-канале.

Во встречах примут участие представители ФРГ, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Латвии, Эстонии, Литвы, Польши, Финляндии, Канады, Нидерландов, Швеции, Норвегии и Дании, а также НАТО, Европейского совета и Европейской комиссии.

Умеров написал, что впереди его и коллег ждет насыщенный рабочий день, - они будут обсуждать вопросы безопасности и экономики, работать с рамочными документами, координировать дальнейшие шаги.

В конце декабря президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали гарантий безопасности для страны. По его словам, гарантии должны предусматривать мониторинговую миссию и пункты по реагированию союзников на Западе в случае нарушения соглашения. Вторая их часть - это пункты о том, как союзники Украины будут реагировать в случае нарушения прекращения огня.