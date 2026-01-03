В соцсетях сообщили об ударе по мавзолею Чавеса

Военные США нанесли удар по гражданскому мемориальному объекту — мавзолею Cuartel de la Montana в Каракасе. Там покоится тело бывшего лидера Венесуэлы Уго Чавеса. Об ударе сообщают очевидцы в соцсети X, передает 5-tv.ru.

Венесуэльцы размещают в соцсетях последствия ударов по столице. На одном из снимков виден поврежденный мавзолей Cuartel de la Montana.

Это бывший военный мемориал, который после смерти Уго Чавеса переоборудовали в усыпальницу. Там хранится тело бывшего лидера страны.

Официальных подтверждений этой информации пока нет.

В субботу в Каракасе и других городах Венесуэлы прозвучали мощные взрывы. Власти страны ввели чрезвычайное положение и призвали нацию бороться с американской агрессией.