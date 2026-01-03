Президент Венесуэлы Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение в стране. Власти заявили, что вся нация должна объединиться и перейти к вооруженной борьбе против американских агрессоров. Соответствующий документ распространил МИД Венесуэлы.

В субботу президент Николас Мадуро подписал декрет, вводящий чрезвычайное положение на всей территории страны. В документе сказано, что Венесуэла переходит к вооруженной борьбе. Права населения будут защищены, институты страны должны бесперебойно функционировать

С заявлением выступил и МИД Венесуэлы

«Вся страна должна мобилизоваться для отражения империалистической агрессии», — заявили дипломаты.

Ранее телеканал CBS со ссылкой на анонимных американских чиновников сообщил, что президент США Дональд Трамп приказал нанести удары по объектам Венесуэлы. Официально Белый дом и Пентагон не комментировали происходящее.